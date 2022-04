Lehrer-Vorstand im ASM neu gewählt

Von links: Michael Patreider, Patrizia Vigl, Christoph Buratti, Roswitha Marsoner und Manuel Raffin

Der scheidende Vorsitzende Christoph Buratti ging in seinem Bericht über das vergangene und in Summe auch über die drei Jahre der zu Ende gehenden Amtsperiode auf die mannigfaltige Tätigkeit des Verbandes und natürlich insbesondere auf die Situation der Lehrer und der Schule allgemein in der nunmehr zweijährigen Ausnahmesituation in der Pandemiezeit ein, auf die Diskussion um die Erneuerung des Arbeitsvertrages, auf die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Lehrerverbänden ASM und KSL, auf die nun wieder vermehrt mögliche Fortbildungstätigkeit in Anwesenheit und auf die unbedingte Notwendigkeit eines guten Zusammenhalts innerhalb der Lehrerschaft.Zum Abschluss der dreijährigen Amtsperiode bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit im Vorstand und dabei besonders bei seiner Stellvertreterin Roswitha von Marsoner, dem bisherigen Kassier Michael Patreider, dem Beirat Jonas Sailer den weiteren Vorstandsmitgliedern, den Vertreterinnen der Interessengruppen im Verband, den vielen Schulvertretern und den beiden Mitarbeitern im ASM-Büro.Das scheidende Vorstandsmitglied Jonas Sailer übernahm in der Folge die Durchführung der Neuwahlen: dabei wurde Christoph Buratti für weitere 3 Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Roswitha von Marsoner und Michael Patreider stehen ebenfalls für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Neu im Vorstand sind Patrizia Vigl und Manuel Raffin.