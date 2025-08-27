Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet, blieb die Keramikklinge des Messers nur wenige Millimeter von der Hauptschlagader und dem Rückenmark des Opfers entfernt stecken.<BR \/><BR \/>Ärzte des Krankenhauses in Vicenza mussten in einer heiklen Operation Messerfragmente entfernen. Der Zustand des Mannes ist stabil, doch sein Genesungsweg wird nach Angaben der Ärzte lang sein. <h3>\r\nTäter am Bahnhof gestellt<\/h3>Der mutmaßliche Angreifer konnte weniger als 24 Stunden später gefasst werden. Ein Taxifahrer erkannte ihn am Bahnhof von Bassano und alarmierte die Polizei. Carabinieri stoppten den Mann, als er gerade in einen Zug steigen wollte. <BR \/><BR \/>Unter den zufälligen Augenzeugen der Festnahme befand sich auch die EU-Abgeordnete Elena Donazzan (FdI), die den Einsatzkräften öffentlich dankte: „Wir sollten denen mehr Wertschätzung zeigen, die täglich ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren.“<h3>\r\nPolitische Reaktionen<\/h3>Der Angriff löste in Bassano wie auch in der gesamten Region tiefe Betroffenheit aus. Bürgermeister Alessandro Campagnolo betonte, der Tatort sei ein sensibler Bereich – zumal dort bald wieder hunderte Schülerinnen und Schüler unterwegs sein werden.<BR \/><BR \/> Regionalpräsident Luca Zaia sprach von einem „inakzeptablen Gewaltakt an einem friedlichen Ort“. Er erinnerte auch an eine ähnliche Attacke wenige Tage zuvor auf den Generaldirektor der Gesundheitsbehörde in Treviso. <BR \/><BR \/>„Vor solchen Taten dürfen wir nicht kapitulieren. Wir brauchen stärkere Kontrollen und – wenn nötig – eine Verschärfung der Gesetze zum Schutz der Menschen.“ Die Ermittler werfen dem 30-Jährigen versuchten Mord vor.