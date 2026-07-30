„Hier sowie bei der Sprachförderung Deutsch müssen wir schneller werden“, kündigt Landesrat Philipp Achammer eigene Lehrgänge für Quereinsteiger an.<BR \/><BR \/>Von den 1.858 zu vergebenden Stellen sind 709 an den Grund-, 680 an Mittelschulen und 459 an Oberschulen zu vergeben. Es handelt sich nicht immer um Jahresstellen, sondern zum Teil auch um Aufträge für einige Stunden oder einige Monate. <BR \/><BR \/>1.116 Lehrpersonen, die in einer oder in mehreren Ranglisten der Grundschule, Mittelschule und Oberschule eingetragen sind, können an der Stellenwahl teilnehmen. Dies allein zeigt, dass nicht alle Stellen einen Abnehmer finden können. Im Schnitt ist es die Hälfte der Stellen. Im Vorjahr sank der Anteil aber erstmals unter 50 Prozent. Damit werden immer mehr freie Supplenzen von den Schulen in Direktvergabe zugeteilt.<h3>\r\nGS: Viele Jobs im Raum Bozen, wenige im Pustertal<\/h3>An den Grundschulen fehlen noch etliche Klassenlehrer. „Es gibt ein Ost-West-Gefälle mit vielen Bewerbern und wenig freien Stellen im Pustertal und vielen freien Stellen bei wenig Bewerbern im Raum Bozen“, sagt Amtsdirektor Wolfgang Oberparleiter. An der Mittelschule sucht man Lehrer für Deutsch, Mathematik, Italienisch. In der Oberschule sind u.a. Lehrkräfte für Ernährungslehre und Biologie Mangelware. Wie ein roter Faden durch alle Schulstufen zieht sich, dass Lehrkräfte für Integration (220) und Sprachförderung Deutsch (102) fehlen.<BR \/><BR \/>„In diesen beiden Bereichen liegen deshalb unsere Prioritäten“, sagt Landesrat Philipp Achammer. Weil die vom Staat vorgegebene Qualifizierung für Integration sehr lang ist, wurden viele Lehrkräfte mit einer anderen Ausbildung verpflichtet. „Wir brauchen aber diese bewährten Kräfte, weshalb es einmalig einen Lehrgang für Lehrkräfte geben wird, die derzeit nicht über die vorgeschriebenen Titel verfügen“, so Achammer. Damit öffne man nicht Tür und Tor. „Wir haben aber auch eine soziale Verantwortung gegenüber Leuten, die man seit Jahren benötigt“, so der Bildungslandesrat.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341654_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Massiv zu steigern“ sei die Geschwindigkeit bei der Sprachförderung Deutsch (DAZ). „Eine relativ junge, aber enorm wichtige Berufskategorie“, die von 30 auf 160 Positionen angestiegen sei. Auch hier gebe es Gruppen, die seit Jahren ihr Bestes geben, aber nicht die vorgeschriebenen Titel aufweisen können. Und auch in diesem Bereich will das Land bei der Ausbildung aufrüsten. Offen ist laut Achammer noch, ob ein Lehrgang für Quereinsteiger angeboten werde oder ein anderer außerordentlicher Ausbildungsweg.