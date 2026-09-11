<BR \/> Und mittlerweile setzt sich auch die Einschätzung durch, dass das „Entrümpeln“ von zu viel außerschulischen Aktivitäten allen guttut. <b>Landesrat Philipp Achammer<\/b> ist jedenfalls zuversichtlich: „Die ersten Rückmeldungen sind positiv, es geht in die richtige Richtung. Das ist eine gute Botschaft für die Schülerinnen und Schüler!“<BR \/><BR \/> „Ja, die Schulklassen kommen zurück“, sagt etwa <b>Angelika Fleckinger, Direktorin des Betriebes Landesmuseen<\/b>. Man habe „in allen Landesmuseen wieder mehr Anmeldungen für Schulklassen als im vergangenen Jahr“. Die Tendenz sei zumindest jetzt zu Schuljahresbeginn positiv. Ganz euphorisch ist die Direktorin allerdings nicht, denn nun komme es darauf an, wie die Schulen weiterhin reagieren würden. Denn Museumsbesuche werden zu einem guten Teil auch erst kurzfristig angemeldet – oder eben auch nicht. „Meistens haben wir für die Besuche zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit“, erklärt sie. Daher seien zahlreiche Anmeldungen bereits zu Schulanfang „ein positives Signal“. <BR \/><BR \/>Beim <b>Südtiroler Kulturinstitut<\/b> hat man heuer von vornherein das Angebot für die Schulklassen um ein Drittel reduziert. Und dennoch sind noch Plätze frei. „Die Anmeldungen kommen tröpfchenweise“, sagt <b>Direktor Peter Silbernagl<\/b>. Ähnlich klingt es bei den <b>Vereinigten Bühnen Bozen:<\/b> „Mehr Anmeldungen ja, das Niveau von früher? Nein“, sagt <b>Präsidentin Judith Gögele. Wolfgang Thöni <\/b> ist hingegen ziemlich glücklich, für „seine“ <b>Erlebnisschule Langtaufers<\/b> sind insbesondere jetzt im Herbst alle Wochen voll. <BR \/><BR \/>„Insgesamt haben sich 75 Klassen angemeldet, einige wenige Termine sind im Winter und Frühjahr noch frei“, berichtet er. Etwas sei heuer allerdings schon auffällig: „Früher zählten Schulsprengel aus dem Pustertal zu unseren Stammkunden, diese kommen jetzt nicht mehr.“ Alles in allem aber kein Vergleich zur gähnenden Leere im vergangenen Jahr: Statt Vollauslastung (90 Klassen) waren nur 25 gekommen. Elf 5. Grundschulklassen konnten von Eltern begleitet die Erlebnisschule besuchen. <BR \/><BR \/> Achammer gibt noch eine Botschaft an die Lehrer: „Wir haben viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Schule und Lehrer zu unterstützen. Und wir werden in diesem Sinn weiterarbeiten, unabhängig von Protesten.“