In fünf Modulen wurden theoretisches Wissen und praktische Erfahrungen von lokalen und internationalen Referenten vermittelt. Die Themen reichten von nachhaltiger Mobilität, Raum- und Verkehrsplanung über Radmobilität, betriebliches und kommunales Mobilitätsmanagement, Elektromobilität und Sharing-Angebote bis hin zu Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und innovativen Mobilitätslösungen.<BR \/><BR \/><BR \/>Ein wichtiger Bestandteil des Lehrgangs war die Studienreise in die Niederlande. In Utrecht und Maastricht erhielten die Teilnehmenden gemeinsam mit Landesrat Daniel Alfreider Einblicke in innovative Radverkehrsinfrastrukturen, intermodale Mobilitätsangebote und bewährte Beispiele nachhaltiger Verkehrsplanung. Fachvorträge, Workshops und Exkursionen ermöglichten den Austausch mit Expertinnen und Experten sowie die Auseinandersetzung mit konkreten Lösungsansätzen für Südtirol. <BR \/><BR \/><BR \/>„Gute Mobilität entsteht nicht von allein. Es braucht Menschen mit Wissen, neuen Ideen und dem Willen, etwas zu bewegen. Mit den 32 Absolventinnen und Absolventen stärken wir genau diese Kompetenzen in Südtirol. Der Blick über die Landesgrenzen zeigt, was möglich ist. Entscheidend ist, daraus konkrete Lösungen zu entwickeln, die unsere Mobilität im Alltag einfacher, besser vernetzt und nachhaltiger machen“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/><BR \/>Zum erfolgreichen Abschluss des Mobilitätslehrgangs überreichte Landesrat Alfreider den 32 Teilnehmenden ihre Diplome. Die erworbenen Kenntnisse und der Austausch zwischen den Teilnehmenden sollen dazu beitragen, neue Ideen und konkrete Projekte für eine nachhaltige Mobilität in Südtirol anzustoßen.