Leiche am Ätna wirft Fragen nach verschwundenem Journalisten auf

Franca De Mauro, die Tochter von Mauro De Mauro, einem 1970 verschwundenen Enthüllungsjournalisten, von dem viele glauben, dass er von der Mafia ermordet wurde, weil er die Wahrheit über die angebliche Ermordung des italienischen Ölmagnaten Enrico Mattei erfahren hatte, richtete sich nach dem Leichenfund an die Polizei. Sie hatte erfahren, dass die Leiche Missbildungen an Mund und Nase aufwies, die ihr Vater aufgrund einer Kriegsverletzung hatte.Franca De Mauor erkannte jedoch keinen der persönlichen Gegenstände, die bei der Leiche gefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft ordnete einen DNA-Abgleich an. De Mauro verschwand am 16. September 1970, als er für den Film „Il Caso Mattei“ (Der Fall Mattei) des Regisseurs Francesco Rosi recherchierte.Die Ermittler bezweifeln jedoch, dass es sich um die Leiche De Mauros handeln können. Unweit wurde die Seite einer lokalen Tageszeitung aus dem Jahr 1978, also 8 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden des Journalisten, gefunden. Zudem wurden einige Münzen aus dem Jahr 1977 entdeckt.Viele Reportagen De Mauros befassten sich mit den Opfern und Mordanschlägen der Mafia. Seinen Arbeitskollegen erzählte er kurz vor seinem Verschwinden, dass er Material über eine Mafia-Verschwörung besitze, welche Italien erschüttern werde. Als Motiv für De Mauros Ermordung wird auch über eine mögliche Aufdeckung eines Drogenringes zwischen Sizilien und den USA spekuliert.

