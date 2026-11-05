Ein trauriger Fund sorgt in der Gegend um Salò am Gardasee für Aufsehen. In einem abgelegenen ländlichen Gebiet zwischen den Ortsteilen Villa und Campoverde ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der Körper befand sich bereits in fortgeschrittenem Verwesungszustand.<BR \/><BR \/>Entdeckt wurde der Tote vom Eigentümer des Grundstücks. Dieser hielt sich gerade dort auf, um Holzarbeiten zu verrichten, als er auf den leblosen Körper stieß. Anschließend wurden die Einsatzkräfte verständigt.<BR \/><BR \/>Wer der Mann ist und unter welchen Umständen er ums Leben gekommen ist, ist bislang nicht geklärt. Nach ersten Vermutungen könnte es sich um eine Person handeln, die bereits seit mehreren Monaten als vermisst gemeldet ist. Eine offizielle Bestätigung zur Identität steht allerdings noch aus.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird derzeit keine Möglichkeit ausgeschlossen: Neben einem natürlichen Tod wird auch ein mögliches Gewaltverbrechen in Betracht gezogen. Um die Identität des Toten festzustellen, gleichen die Ermittler die verfügbaren Hinweise mit Vermisstenmeldungen aus den vergangenen Monaten ab.<BR \/><BR \/>Die Untersuchungen sollen nun klären, wer der Mann ist und was sich an dem abgelegenen Fundort zugetragen hat.