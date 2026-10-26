Gegen 13.00 Uhr wurde Alarm geschlagen: Daraufhin rückten das Weiße Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Elzenbaum unverzüglich aus.<BR \/><BR \/>Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein trauriges Bild: In der Fahrerkabine eines geparkten Lkw entdeckten sie eine leblose Person. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Toten nicht um einen Einheimischen.<BR \/><BR \/> Die Todesursache ist derzeit völlig unklar. Die Ermittlungen laufen. Vor Ort sind die Straßenpolizei und die Autobahnpolizei.<BR \/><BR \/><i>STOL ist am Einsatzort und hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>