Am Mittwochnachmittag wurde Michael Hafner tot aus dem Großen Montiggler See geborgen.

Am Mittwochnachmittag wurde eine Leiche am Großen Montiggler See geborgen. - Foto: © Lfv

Seit Sonntagabend wurde am Großen Montiggler See nach dem 19-jährigen Michael Hafner aus Andrian gesucht.



Feuerwehren, Taucher, Hundestaffeln und Drohnen suchten seitdem jeden Tag im See und am Ufer – bislang erfolglos.



Am Mittwochnachmittag wurde der 19-Jährige nun tot aus dem See geborgen.



Der Artikel wird aktualisiert.