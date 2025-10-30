Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil eine offenbar leblose Person im Kalterer See gesichtet worden sei. Vor Ort erhärtete sich dieser Verdacht: Unweit des Segelvereins in der Nähe des Lidos konnte eine Frau nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.<BR \/><BR \/>Zur Identität der Toten sowie zu den Todesumständen liegen aktuell noch keine Informationen vor. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Josef am See, die Wasserrettung Bozen sowie die Bezirks-Taucher.