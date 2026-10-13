Ermittler der Kriminalpolizei und Experten der Spurensicherung untersuchten den Fundort. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Nach ersten Vermutungen könnte die Tat mit einer möglichen Abrechnung im Drogenmilieu zusammenhängen. <BR \/><BR \/>Der Leichnam des Mannes – es soll sich um einen nordafrikanischen Staatsbürger handeln – sollte nach Freigabe durch die zuständige Justizbehörde abtransportiert und in die Rechtsmedizin des Universitätsklinikums von Verona gebracht werden. Eine Obduktion soll angeordnet werden. <BR \/><BR \/>Einzelheiten zu den Umständen des mutmaßlichen Tötungsdelikts wurden zunächst nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Der Tatverdächtige, ein Mann aus Verona, wurde nach bisherigen Erkenntnissen zur Behandlung von Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Diese könnten ihm bei einer Auseinandersetzung zugefügt worden sein, die möglicherweise in der Tötung des Opfers endete. Die Ermittlungen dauern an.