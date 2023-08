Leiche einer 56-jährigen Frau gefunden – Ex-Freund festgenommen

Die Ermittlungen laufen. - Foto: © ANSA / Cesare Abbate

Ex-Freund wenig später festgenommen

Anna Scala (56) und ihr Ex-Freund. - Foto: © ANSA / ANSA

Einige Einwohner waren gerade dabei, eine Baustelle zu besichtigen, als sie sehr laute, verängstige Schreie einer Frau hörten, die von einem nahegelegenen Parkplatz stammten. Sie gingen hin und wurden Zeugen einer tragischen Szene: Eine Frau lag blutüberströmt in einem Kofferraum eines Autos. Mehrere Einstiche am Rücken waren zu sehen (STOL hat berichtet). „Es war schrecklich, eine wirklich herzzerreißende Szene“, berichteten die Augenzeugen der Nachrichtenagentur Ansa.Die getötete Frau ist Anna Scala, 56 Jahre alt. Sie wohnte im Nachbardorf und war Friseurin. Sie war getrennt und hatte eine Tochter.Eine Augenzeugin hatte den mutmaßlichen Täter gesehen. Er sei schwarz gekleidet gewesen, habe einen Fischerhut aufgehabt und sei nach der Tat mit einem Scooter geflohen. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich um den 54-jährigen Ex-Freund der Getöteten handelt.Bei der Flucht schmiss er die Mordwaffe, ein sehr scharfes Küchenmesser, in einen nahegelegenen Garten. Am späten Donnerstagabend wurde er wegen Mordverdacht festgenommen. Ersten Informationen zufolge hat er die Tat bereits gestanden.Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wie bekannt wurde, hatte die Frau ihren Ex-Freund zuvor bereits wegen Stalking angezeigt.