Carabinieri und Gerichtsmediziner nahmen vor Ort die Ermittlungen auf. Nach ersten Angaben wird keine Hypothese ausgeschlossen, auch ein Tötungsdelikt nicht. <BR \/><BR \/>Bei der Toten soll es sich um die 22-jährige Elisa Giugno aus Voghera handeln. Die junge Frau war seit einigen Tagen als vermisst gemeldet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307109_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Todeszeitpunkt könnte ein bis zwei Tage zurückliegen. Unklar ist, ob sie allein an den Fundort gelangte oder von jemandem begleitet wurde. Die Staatsanwaltschaft von Pavia ermittelt.