Die Festnahme des Jugendlichen sei bereits am Donnerstagabend erfolgt. Die Staatsanwaltschaft prüfe momentan, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegen den Deutschen gegeben sind.<BR \/><BR \/>Die Leiche war am Donnerstagnachmittag entdeckt worden. Sie befand sich in einer leer stehenden Schule in Bergheim-Niederaußem westlich von Köln. Nach Angaben der Polizei wies der Tote – ein 38 Jahre alter Deutscher, wie sich später herausstellte – Spuren von Gewalteinwirkung auf. Die Hintergründe sind noch unklar.