Die sterblichen Überreste von Nirmal Purja, den nepalesischen Bergsteigern Nima und Kilu Sherpa sowie des Chinesen Zhong Wang sollen nun ihren Familien übergeben werden. Die Leichen von drei weiteren Mitgliedern ihres zehnköpfigen Expeditionsteams waren bereits zuvor geborgen und ausgeflogen worden. Die Suche nach den verbliebenen Toten werde fortgesetzt, „sobald es die Bedingungen erlauben“, teilte der ACP weiter mit.<BR \/><BR \/>Der 43-jährige Rekordalpinist Purja und neun weitere Bergsteiger waren in der vergangenen Woche auf dem Weg zum Gipfel des 8047 Meter hohen Broad Peak von einer Lawine mitgerissen worden. Es gab keine Überlebenden. Nach Angaben des ACP deuten Daten der Ortungsgeräte darauf hin, dass die Bergsteiger mehrere hundert Meter den Hang hinabgeschleudert wurden.<BR \/><BR \/>In seiner Bergsteigerkarriere gelangen Purja mehrere Pioniertaten. 2019 sorgte er weltweit für Schlagzeilen, als er alle 14 Achttausender der Erde innerhalb von sechs Monaten und sechs Tagen bestieg und damit den vorherigen Rekord von sieben Jahren pulverisierte. Einem größeren Publikum wurde der Bergsteiger 2021 durch eine Netflix-Dokumentation bekannt.