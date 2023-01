Leiche von italienisch-brasilianischem Geschäftsmann verkohlt aufgefunden

In Embu das Artes, einer Kleinstadt am Rande von São Paulo, ist ein Mann verkohlt in einem Auto aufgefunden worden: Es handelt sich vermutlich um einen italienisch-brasilianischen Geschäftsmann, der seit mehreren Tagen als vermisst galt. Seine Familie hatte ihn am Samstag als vermisst gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Über die Hintergründe ist noch nichts Weiteres bekannt.