Leichen zweier Flüchtlingskinder mit Brandwunden auf Lampedusa

Es ist unklar, was an Bord geschah und wie sich dort die Flammen entwickeln konnten, die die beiden Kinder töteten. Vermutet wird, dass eine Gasflasche oder ein Kanister mit Benzin während der Überfahrt explodiert sei.Ein Mann und 5 Frauen wurden wegen Brandwunden behandelt. Eine Frau wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Palermo eingeliefert. Eine weitere Frau wird vermisst, Schiffe der Küstenwache und ein Flugzeug suchten nach ihr. Die sizilianischen Justizbehörden nahmen Ermittlungen auf.