Der formelle Auftrag an die Pathologie wird am Dienstag, 15. September, erteilt. Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll voraussichtlich direkt im Anschluss am selben Tag erfolgen. Ziel ist es, den Ablauf der Ereignisse, die zum Tod des Mannes geführt haben, zu ermitteln.<BR \/><BR \/>Der Alarm war am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr geschlagen worden, nachdem eine Person im Bereich der Loreto-Brücke im Wasser gesichtet worden war, die von der Strömung mitgerissen wurde. <BR \/><BR \/>Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bozen, Wasserretter und Taucher rückten umgehend aus und folgten dem Flussverlauf stadtauswärts. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-leiche-aus-dem-eisack-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf der Höhe der Palermo-Brücke gelang es den Rettungskräften schließlich, den leblosen Körper zu lokalisieren und zu bergen.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-flugabsturz-in-sterzing-staatsanwaltschaft-ordnet-obduktion-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Außerdem hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion des Leichnams von Manuel Unterkircher angeordnet. <\/a>Der 38-Jährige war am Sonntagnachmittag beim Absturz eines Segelflugzeuges ums Leben gekommen.