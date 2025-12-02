Ein erstes Obduktionsgutachten brachte dann ans Licht, dass der Mann im Auto gewaltsam zu Tode gebracht worden war. Es gab Hinweise auf Schläge am Körper des Opfers, ausschlaggebend dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein, hieß es von der Landespolizeidirektion. Teil der Ermittlungen war dann auch eine Schlägerei in einer Tiefgarage eines Wiener Luxushotels unter mehreren Männern, wobei es sich um die Vorgeschichte des Tötungsdelikts gehandelt haben könnte.<BR \/><BR \/>Die beiden Verdächtigen wurden im Ausland geschnappt, teilte die Polizei nunmehr mit.