Derzeit läuft ein Einsatz des Rettungshubschraubers Aiut Alpin Dolomites und der Bergrettung Villnöß (CNSAS) zur Bergung eines Leichnams, der am heutigen Montagvormittag von österreichischen und deutschen Skitourengehern beim Aufstieg auf die Mezdì Scharte im Schnee gesichtet wurde. <BR \/><BR \/>Es könnte sich – auch wenn eine Bestätigung derzeit noch aussteht – um den chinesischen Studenten Peng Huang (Jahrgang 1997) handeln, der vor über zwei Monaten nach einer Wanderung nicht in seine Unterkunft in Gröden zurückgekehrt war. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295046_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mehrfach waren umfangreiche Suchaktionen durchgeführt worden, jedoch stets ohne Erfolg. Der Fundort befindet sich zwischen Gröden und Villnöß, genau in jenem Gebiet, in dem der junge Mann vermutet wurde. <BR \/><BR \/>Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde der nun tot aufgefundene Mann von einer Lawine erfasst und verschüttet.