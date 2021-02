Leichnam von Laura Perselli obduziert

Über die Details und die genauen Ergebnisse der Obduktion wird aktuell noch geschwiegen. Im Raum steht unter anderem die Hypothese der Strangulation. Bei der gestrigen Untersuchung soll vieles darauf hingedeutet haben.Für die Obduktion hatte die Staatsanwaltschaft den Gerichtsmediziner Dario Raniero beauftragt, für die Verteidigung war Eduard Egarter Vigl vor Ort. Der Leichnam von Laura Perselli wurde am 6. Februar im Gemeindegebiet von Neumarkt aus der Etsch gezogen. Eine Suchmannschaft hatte den leblosen Körper am Etschufer entdeckt. Nach Peter Neumair wurde auch am gestrigen Samstag fieberhaft weitergesucht. Hierfür wurde erneut der Pegel der Etsch gesenkt. Während am Nachmittag auf ein Signal der Spürhunde hin kurzzeitig die Hoffnung auf Erfolg gehegt wurde, musste die Suche gegen 17 Uhr abgebrochen werden – ohne den Vermissten gefunden zu haben.

stol/ansa