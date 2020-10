Italien: Über 19.000 Neuinfektionen an einem Tag

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte auf 203.182, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber Freitag von 10.549 auf 11.287, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. In Quarantäne befanden sich 190.767 Personen. Auf den Intensivstationen lagen 1.128 Patienten, am Vortag waren es 1.049 gewesen.Trotz zunehmender Sorge wegen der hohen Zahl von Neuinfizierten hält die Regierung in Rom an ihrem Vorhaben fest, in Italien vorerst keinen neuerlichen landesweiten Lockdown zu verhängen. Allerdings plant die Regierung eine Verschärfung der restriktiven Maßnahmen. Eine nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr wird geprüft. Die Maßnahmen sollten ab Montag in Kraft treten, berichteten italienische Medien am Samstag.

apa/stol