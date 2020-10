Leichter Rückgang bei Neuinfektionen in Italien

Außerdem wurden 26 Todesfälle gemeldet, am Samstag waren es 29. Die Zahl der Toten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 36.166.Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte auf 79.075, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten wuchs auf 4519, teilte das italienische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Auf Intensivstationen lagen 420 Patienten, 30 mehr als am Vortag.Die Regierung von Premier Giuseppe Conte will voraussichtlich am Montag eine weitere Verordnung mit restriktiven Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ergreifen. Rom plane ein striktes Verbot von Gruppen im Freien vor Bars und Restaurants. Außerdem solle die Teilnehmerzahl für private Feiern stark begrenzt werden, verlautete in Regierungskreisen in Rom. In Lokalen sollen Gäste dann nur noch an Tischen mit viel Abstand sitzen dürfen. Kontaktsport soll verboten werden.

apa