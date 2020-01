Leichter Schneefall am Samstag

Am Freitagnachmittag scheint die Sonne und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 2 bis 8 Grad.





Schneit es morgen? Das Cosmo-1 Modell der @meteoschweiz sieht viele Täler trocken (=weiß) und in den höheren Lagen ein paar Zentimeter Schnee (=blau). Andere Modelle rechnen zwar mit ein klein wenig mehr, aber nirgends viel. Fazit: 0-5 cm in den Tälern, 5-10 cm auf den Bergen. pic.twitter.com/AYO0xAo6t9 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 17, 2020

Nach dem bisschen Schnee morgen geht es ab Sonntag wieder trocken weiter. Auch in der nächsten Woche sind keine nennenswerten Niederschläge in Sicht, die meiste Zeit ist es sonnig. pic.twitter.com/2zqLcXrp0F — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 17, 2020

Am Samstag hingegen überwiegen im ganzen Land wieder die Wolken. Gebietsweise wird leichter Schneefall erwartet. In den Tälern wird es zwischen 0 und 5 Zentimeter und auf den Bergen 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee geben. Im Laufe des Tages setzt in manchen Landesteilen Nordföhn ein. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 0 bis 7 Grad.Am Sonntag geht es zwar bewölkt weiter, jedoch zeigen sich im Laufe des Tages sonnige Abschnitte. In der kommenden Woche gibt es wieder verbreitet Sonnenschein. Während am Montag und Dienstag noch einige hohe Wolkenfelder durchziehen, ist es am Mittwoch fast wolkenlos.

psy