Leichtes Erdbeben im Raum Innsbruck

Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,7. Wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, war in ersten Meldungen vonseiten der Bevölkerung von einem Knall und Grollen des Untergrundes die Rede. Es könne bei dieser Magnitude vereinzelt zu leichten Schäden kommen, so die ZAMG weiter.Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.