<BR \/>Der 56-Jährige öffnete kürzlich die Tür zu seiner Wohnung und fand das Chaos vor: Jemand war eingedrungen und hatte insgesamt 100 Euro entwendet, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. <BR \/><BR \/>Der Mann hatte offenbar vergessen, die Tür mit dem Schlüssel abzuschließen – und damit den Einbrechern den Weg geebnet. Das Opfer erstattete sofort Anzeige, wodurch die Carabinieri von Tscherms unmittelbar nach dem Vorfall die Ermittlungen einleiten konnten. <BR \/><BR \/>Dank der Untersuchung von Aufnahmen der Überwachungskameras in der Umgebung konnten die Ermittler die mutmaßliche Täterin identifizieren. Es handelt sich laut Aussendung um eine wegen ähnlicher Straftaten bereits aktenkundige 44-Jährige.