Leichtflugzeug-Absturz mit 2 Boznern an Bord

In Farra di Soligo in der Provinz Treviso ist es am Samstag zu einem Leichtflugzeug-Absturz gekommen. 2 Bozner, beide an Bord der Maschine, hatten dabei enormes Glück – sie konnten die Maschine unverletzt verlassen.