Der Unfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr in der Gemeinde Polpenazze del Garda. Nach Angaben der Einsatzkräfte war nur eine Person an Bord des Ultraleichtflugzeugs. <BR \/><BR \/>Kräfte der Feuerwehr aus Salò, der Notfallrettung 118 sowie die Carabinieri waren im Einsatz, zudem wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Pilot wurde aus dem Wrack geborgen, ein Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen.<h3>\r\nToter galt als erfahrener Pilot<\/h3>Bei dem Opfer handelt es sich um Guido Barbi aus der Provinz Brescia. <BR \/>Der 74-Jährige galt als erfahrener und langjährig aktiver Sportpilot und war in der regionalen Fliegerszene bekannt. Er flog eine Eurostar EV97, ein in der Sportfliegerei weit verbreitetes Ultraleichtflugzeug.<BR \/><BR \/>Die Ursachen des Absturzes sind bislang unklar. Die Behörden haben Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Das Flugzeug war nur kurze Zeit zuvor von einer nahegelegenen Flugplatzanlage gestartet. Nach dem Absturz zwischen Weinbergen dauern die Untersuchungen weiter an.<BR \/><BR \/>Der Pilot konnte trotz eines großangelegten Rettungseinsatzes – unter anderem mit einem Rettungshubschrauber aus Brescia sowie einer Ambulanz aus dem Valtenesi-Gebiet – nicht mehr gerettet werden. Die Leiche wurde sichergestellt und steht nun der Justiz zur Verfügung. <BR \/>Nach Angaben der Behörden könnte eine Obduktion angeordnet werden.<BR \/><BR \/>Das Ultraleichtflugzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden von den Carabinieri der Kompanie in Salò sowie der Station in Manerba geführt. Zudem soll die italienische Flugunfallbehörde ANSV den Fall untersuchen. Als mögliche Ursachen gelten nach ersten Einschätzungen sowohl ein technischer Defekt als auch ein Pilotenfehler.