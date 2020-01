Leichtsinn: Feuerwerksrakete explodiert zwischen Pobacken

In Buchkirchen in Oberösterreich hat sich in der Silvesternacht gegen 0.45 Uhr ein 22-Jähriger von einem Freund eine Feuerwerksrakete zwischen die nackten Gesäßbacken klemmen und anzünden lassen – eine folgenschwere Dummheit.