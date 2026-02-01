In Steinmannwald als spontane Initiative entstanden, hat sich der Fasching im Laufe der Jahre zu einer Veranstaltung entwickelt, die Jahr für Jahr auch viele Besucher benachbarter Gemeinden nach Leifers führt und die den Fasching auch nach Bozen bringt.<BR \/><BR \/><BR \/>„Unser Fasching, der in den Festtagen der Umzüge seinen Höhepunkt hat, ist das Ergebnis monatelanger gemeinschaftlicher Arbeit, die Freiwillige, Vereine, Gruppen, Familien und Institutionen verbindet“, erklärten die Organisatoren am Samstag. Schon die Vorbereitung der Wagen und Kostümgruppen selbst sei ein Moment der Gemeinschaftsbildung, geprägt von gemeinsamen Abenden, Wochenenden voller Arbeit und der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Menschen. <BR \/><BR \/><BR \/>Der Leiferer Fasching präsentiert sich und seine Arbeit heuer an 3 Tagen: <BR \/><BR \/><BR \/>- Am Sonntag, 8. Februar findet der Umzug in Leifers statt.<BR \/>- Am Samstag, 14. Februar gibt es einen Umzug in Bozen <BR \/>- Am Dienstag, 17. Februar verlagert sich die Feier mit der „Sbigolata“, einem Fest für Groß und Klein, nach Steinmannwald; am Nachmittag findet der Faschingsprozess statt. <BR \/>Der Verein Elke organisiert zudem am Donnerstag, 12. Februar auf dem „Falcone und Borsellino“-Platz ein Nachmittagsfest in Leifers; vorher findet die traditionelle „Maccheronata“ der Alpini statt.<BR \/><BR \/><BR \/>Neben den traditionellen Umzügen sind zahlreiche begleitende Veranstaltungen für Kinder u.a. mit Musik, Theateraufführungen und weitere Festlichkeiten auf dem gesamten Gemeindegebiet von Leifers geplant. <BR \/><BR \/><BR \/>Cesare Zenorini, Präsident des „Nuovo Gruppo Carnevalesco Pineta“, lud insbesondere junge Menschen ein, sich einzubringen und mit dem Faschingsverein zusammenzuarbeiten. „Es gibt immer neue Ideen, die umgesetzt werden können. Der Fasching braucht frische Energie, um weiter zu wachsen und die Gemeinschaft immer stärker einzubinden.“