<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Leifers führen täglich Einsätze zur Prävention und Bekämpfung von Drogenhandel und -konsum durch. Im Rahmen einer Kontrolle, an der gestern Abend auch der Kommandant der Carabinieri-Station beteiligt war, begaben sich die Ermittler gemeinsam mit Drogenhunden der Hundestaffel der Carabinieri in die Weinbergstraße. <h3>\r\nBeim Anblick der Drogenhunde sofort Rauschgift ausgehändigt <\/h3>\r\nIn der Nähe eines Restaurants stießen die Beamten auf einen 18-Jährigen. Beim Anblick der Carabinieri und der Hundestaffel soll der junge Mann den Ordnungshütern sofort eine Substanz, die er bei sich trug, ausgehändigt haben.<BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um rund 50 Gramm vom Rauschgift Haschisch. Der junge Mann wurde anschließend als in Leifers wohnhafter Schüler identifiziert und wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt.