Leifers: 2 Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bei einer Patrouillefahrt Donnerstagnacht in der Galizienstraße in Leifers fielen den Carabinieri von Neumarkt die 2 jungen Männer auf, die von einem Hotel kommend einen Münzautomaten für Kinderspiele schleppten.Die beiden Beamtenvermuteten sofort einen Diebstahl und versuchten die beiden Diebe zu stellen. Diese ließen darauf ihr Diebesgut liegen und ergriffen die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß konnten die beiden aber auf der Höhe des Don Bosco Zentrums nach einem Handgemenge gefasst werden.Als den Dieben die Handschellen angelegt wurden, kam es außerdem zu wüsten Beschimpfungen ihrerseits gegen die Beamten. Am Münzautomaten zurückgekehrt , konnten die Carabinieri feststellen, dass dieser aus einer Bar in der Kennedystraße entwendet worden war und konnte so dem Besitzer zurück gegeben werden.Für den Abtransport der beiden Verhafteten musste Verstärkung angefordert werden, da diese weiter Widerstand leisteten. Die beiden Carabinieri mussten außerdem auf der Ersten Hilfe versorgt werden.Der 21-jährige Albaner, schon polizeibekannt, sowie der Bozner wurden angezeigt und unter Hausarrest gestellt.

stol