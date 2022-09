Leifers: 30-Jähriger greift Polizisten mit großem Stein an – verhaftet

Die Beamten der Bozner Quästur wurden vor einigen Tagen von den Trientner Kollegen auf einen Handy-Diebstahl aufmerksam gemacht. Das Smartphone konnte in einer etwas abgelegenen Zone in der Nähe von Leifers geortet werden. Die Polizisten rückten aus, um nach dem Rechten zu sehen.Vor Ort trafen die Beamten einen bereits polizeibekannten 30-jährigen Afrikaner an. Als die Polizisten den Mann auf das gestohlene Smartphone ansprechen wollten, griff sie dieser plötzlich mit Faustschlägen und einem großen Stein an. 3 Beamte wurden dabei verletzt. Die Ordnungshüter forderten umgehend Verstärkung an und konnten den Mann mithilfe einer weiteren Streife überwältigen.Bei der anschließenden Durchsuchung wurde nicht nur das gestohlene Smartphone sichergestellt, sondern es stellte sich auch heraus, dass der Mann eine Brieftasche sowie ein Moped gestohlen hatte. Der 30-Jährige wurde verhaftet und ins Gefängnis überstellt.Die Heilungsdauer der verletzten Polizisten beträgt 10 bzw. 5 Tage.