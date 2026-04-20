Im Rahmen einer gezielten Antidrogen-Operation haben die Carabinieri der Station Leifers in den vergangenen Tagen ein geparktes Auto in der Brennerstraße in Steinmannwald unter die Lupe genommen.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrers aus Südtirol wurden die Beamten fündig. Im Zuge der Durchsuchung des Mannes und seines Fahrzeugs stellten die Militärs rund 15 Gramm Haschisch sicher. Zudem entdeckten sie eine Präzisionswaage – ein Utensil, das laut den Ermittlern auf möglichen Drogenhandel hindeutet.<h3>\r\nAnzeige auf freiem Fuß<\/h3>Die Drogen wurden beschlagnahmt und für weitere Laboranalysen an das Landesgericht Bozen übergeben. Der 30-Jährige wurde auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Operation ist Teil einer großangelegten Überwachungsstrategie im Unterland, mit der die Carabinieri verstärkt gegen den Drogenhandel vorgehen wollen.