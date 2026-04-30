Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr in den Obstwiesen auf der Höhe der Gewerbezone Wurzer. Laut ersten Informationen stieß dort der 32-Jährige auf seinem Motorrad mit einem Traktor zusammen.<BR \/><BR \/>Der Mann zog sich bei dem Aufprall mittelschwere Verletzungen zu und wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuz samt Notarzt vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Leifers kümmerte sich um die Aufräumarbeiten vor Ort.