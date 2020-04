Leifers: 40-Jähriger stiehlt Parfum im Wert von fast 260 Euro

Am Freitag gegen 17.00 Uhr wurden die Carabinieri alarmiert, da es in einer Drogerie in Leifers zu einem Raubüberfall gekommen war. Der 40-jährige M.H. wurde von einer Angestellten auf frischer Tat ertappt. Als diese ihn dazu aufgefordert hatte, die gestohlene Ware zurückzugeben, wurde der Mann ihr gegenüber gewalttätig. M.H. konnte jedoch rechtzeitig von den Carabinieri gefasst werden, noch ehe er es geschafft hatte zu flüchten. In seinem Rucksack befand sich Parfum im Wert von insgesamt 257 Euro. Der 40-jährige Arbeiter wurde verhaftet.Da sich der Mann zudem ohne legitimen Grund außerhalb seines Wohnsitzes aufgehalten hatte, erhielt er eine Geldstrafe aufgrund des Verstoßes gegen die Coronavirus-Verordnung, welche verdoppelt wurde, da der Mann einige Tage zuvor bereits die Corona-Regeln missachtet hatte.

