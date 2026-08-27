Zuvor war über die Notrufnummer die Meldung eingegangen, dass ein Mann Gäste von zwei Lokalen entlang der J.-Fitzgerald-Kennedy-Straße in Leifers belästige. Der Mann befand sich laut Angaben der Carabinieri in einem offensichtlich beeinträchtigten psychischen und körperlichen Zustand. Dieser sei vermutlich auf die Einnahme psychotroper Substanzen zurückzuführen gewesen.<BR \/><BR \/>Als die Carabinieri von Neumarkt gemeinsam mit den Beamten von Tramin am Einsatzort eintrafen, habe sich der Mann nicht kooperativ gezeigt. Stattdessen habe er die Carabinieri getreten, geschlagen und bespuckt. Die Einsatzkräfte mussten den Mann daraufhin unter Kontrolle bringen.<h3>\r\nSanitäter sedierten den Mann<\/h3>Aufgrund seines erregten Zustands wurde medizinisches Personal hinzugezogen. Die Sanitäter sedierten den Mann und brachten ihn anschließend zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus von Bozen.<BR \/><BR \/>Bei dem Angriff wurden zwei Carabinieri aus Neumarkt verletzt. Sie erlitten Prellungen und mussten sich im Krankenhaus medizinisch behandeln lassen.<BR \/><BR \/>Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen wegen Gewalt und Widerstand gegen einen Amtsträger ermittelt. Der Mann, der in Bozen wohnhaft ist, wurde auf freiem Fuß angezeigt.