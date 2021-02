Leifers: 80 infizierte Carabinieri

Rund 370 Carabinieri des „Settimo“ sind in der Guella-Kaserne in Leifers stationiert. Rund ein Drittel von diesen befindet sich regelmäßig auf Auslandseinsatz. So auch derzeit. Dennoch befindet sich die Kaserne derzeit im Ausnahmezustand. Nachdem in den vergangenen Tagen gleich mehrere Carabinieri Symptome entwickelt haben und die folgenden Corona-Tests positiv ausgefallen sind, ist die Zahl der Infizierten inzwischen deutlich angestiegen.Nach einem seitens des Sanitätsbetriebes angedrohten Massentest wurden nun alle in Leifers stationierten Beamten einem Antigen-Schnelltest unterzogen. Das Ergebnis: Bei 80 Carabinieri fiel der Test positiv aus. Damit ist jeder dritte Getestete infiziert. Die Folge: Die gesamte Besatzung der Guella-Kaserne wurde unter Quarantäne gestellt.

