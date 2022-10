Leifers: Am 2. November startet die Verteilung der Biomüllsäcke

Es wird daran erinnert, dass für die Sammlung des Biomülls nur Papiersäcke verwendet werden können, während die so genannten Bioplastik-Säcke (wie die für Obst und Gemüse im Supermarkt) nicht geeignet sind.Als Alternative eignen sich nur Lebensmittel-Papiersäcke ohne Nylonfenster (beispielsweise vom Bäcker). Das ist wichtig, da der Biomüll von Leifers in die Vergärungsanlage nach Lana geliefert wird und die Zersetzungszeit von Bioplastik dieser Säcke länger ist, als die von anderen gesammelten Materialien.Für diejenigen, die alle Papiersäcke noch vor der neuen Lieferung verbraucht haben, wurde im Recyclinghof Leifers ein Abholdienst eingerichtet. Dort erhalten die Bürger/innen gegen Vorlage der SEAB-Abfallrechnung ein kostenloses Paket mit ca. 50 Säcken.Der Recyclinghof in der Galizienstraße ist zu den folgenden Zeiten geöffnet:Montags: 7.30 Uhr bis 12.30 UhrDienstag: 12 Uhr bis 18 UhrMittwoch: geschlossenDonnerstag und Freitag: 7.30 Uhr bis 13.30 UhrSamstag: 7.30 Uhr bis 12 UhrSonntag: geschlossenDie neuen Kunden, die gerade nach Leifers gezogen sind, erhalten ihr Sammelset mit allen Informationen zur Sammlung direkt am Abfallschalter in der Weißensteiner Straße im 1. Stock des Rathauses. Informationen zur Biomüllsammlung stehen unter folgender Webseite zur Verfügung. Dort kann man auch über das entsprechende Online-Formular Fragen stellen.