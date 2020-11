Leifers: Arbeiter gerät mit Hand in Förderband

Ein Mann geriet in einem Betrieb in Leifers mit der Hand in ein Förderband und blieb kurzzeitig eingeklemmt. Weitere Mitarbeiter konnten den Arbeiter jedoch befreien. Er kam mit leichten Verletzungen davon.Das Rote Kreuz Leifers brachte den Arbeiter zur Abklärung ins Bozner Krankenhaus.Alarmiert worden waren auch die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und Branzoll.

