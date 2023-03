Leifers: Auto kracht auf Traktor-Anhänger

Der Traktor und der Anhänger überstanden den Unfall beinahe unbeschadet. - Foto: © FF Leifers

Mit Bindemittel hat die Feuerwehr austretendes Öl gebunden. - Foto: © FF Leifers

Es war gegen 15.30 Uhr, als die Fahrerin des Pkw von hinten auf den Anhänger des Traktors auffuhr. Sie war auf der Umfahrungsstraße von Leifers in Richtung Süden unterwegs und befand sich auf der Einreihungsspur, als es krachte. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten die leicht verletzte Frau an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Bozen. Die Freiwillige Feuerwehr von Leifers sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Weil die Straße an dem Punkt ziemlich breit ist, bildete sich aber nur wenig Stau. Die Stadtpolizei ermittelt den Unfallhergang.