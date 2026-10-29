Die Carabinieri haben in den vergangenen Wochen in Leifers drei Autofahrer wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Bei einem 54-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 2,64 Promille festgestellt. Zudem besaß er keinen Führerschein – der Mann hatte ihn nie erworben.<BR \/><BR \/>Die beiden anderen Fahrer, ein 30-Jähriger und ein 45-Jähriger, wiesen Alkoholwerte von rund einem beziehungsweise 1,4 Promille auf.<BR \/><BR \/>Je nach gemessenem Alkoholwert drohen den Fahrern unterschiedliche Konsequenzen: Ab 0,8 Promille handelt es sich um eine Straftat. Bei mehr als 1,5 Promille drohen eine Geldstrafe von 1.500 bis 6.000 Euro, sechs Monate bis ein Jahr Haft sowie der Entzug des Führerscheins für ein bis zwei Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen kann zudem das Fahrzeug beschlagnahmt werden.<BR \/><BR \/>Wer ohne jemals erworbene Fahrerlaubnis fährt, muss zusätzlich mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.