„Es handelt sich um einen wichtigen Schritt für die Benennung von Straßen und Plätzen in der Stadt. Ziel ist es, wichtigen Orten von Leifers Namen zu geben, die ihre Geschichte und ihre Bedeutung für die Stadt widerspiegeln“, betont die Gemeinde Leifers in einer Mitteilung. Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Benennung des neuen Stadtplatzes, der am 23. Mai eröffnet wird. Der Vorschlag der Regierungsmehrheit sieht vor, ihn offiziell „Rathausplatz – Piazza Municipio“ zu nennen.<BR \/><BR \/><BR \/> Dabei gehe es darum, „die zentrale Rolle der Gemeindegebäude anzuerkennen und die Bindung zwischen Institutionen und Bürgerschaft zu stärken. Was lange Zeit eine Baustelle war, soll so zum endgültigen Symbol für Begegnung und Identität aller Einwohner von Leifers werden“, so die Gemeinde weiter. Dreißig Jahre lang habe Leifers auf ein Zentrum gewartet, betont Bürgermeister Giovanni Seppi, „nun ist die Verwaltung ihrer Pflicht nachgekommen. Der Rathausplatz beherbergt nicht nur die Gebäude der Gemeinde, er ist der Raum, der bisher fehlte und nun endlich den Bürgern übergeben wird.“ <BR \/><BR \/><BR \/>Ebenfalls auf der Tagesordnung steht die Namensgebung des Geh- und Radwegs, der Steinmannwald mit den Anlagen in der Sportzone Galizien verbindet. Dieser Weg soll nach Sara Piffer (im Bild) benannt werden. Die 19-jährige Athletin war 2025 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. „Sie verkörperte die wichtigsten Werte des Sports: Einsatz und Hingabe“, unterstreicht die Gemeinde Leifers. <BR \/><BR \/><BR \/> Parallel dazu wird der Gemeinderat über den Vorschlag abstimmen, den Radring Goffredo Endrizzi zu widmen. „Als langjähriger Sportfunktionär der ,Polisportiva Libertas' war Endrizzi eine prägende Figur des Leiferer Sports und widmete viele Jahre seines Lebens dem Aufbau des Jugendradsports. Die Benennung des Rings knüpft an sein Wirken als Förderer des Nachwuchssports an und würdigt zugleich eine Anlage, die Jugendlichen ein sicheres Training ermöglichen soll“, betont die Gemeinde.