Von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ist am Wochenende des 4. und 5. Juli vor allem eines gefragt, und zwar Geduld.<BR \/><BR \/>Durch die Italienmeisterschaften im Radsport, die erstmals in Südtirol stattfinden, werden am Samstag und Sonntag einige Straßen tagsüber gesperrt (siehe Grafik unten). Einige Straßen sind dabei zwischen 8.30 und 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr vollständig gesperrt, nämlich die Weissensteinerstraße, Dantestraße (bis zur Mayrstraße), Cairolistraße, Lichtensteinstraße, N.-Sauro-Straße, Kennedystraße (in südlicher Richtung zwischen der Noldin- und der N.-Sauro-Straße), die Noldinstraße (bergwärts) sowie der Toalerweg.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinige Straßen nur teilweise gesperrt<\/h3>Weitere Abschnitte werden dagegen nur gesperrt, während die Athleten den Bereich passieren. Das ist der Fall in der Bahnhofstraße, Wurzerstraße, St.-Jakob-Straße (zwischen Wurzer- und Olivettistraße), Olivettistraße, Wurzerzone, Brennerstraße, Kreisverkehr SS12 sowie in der Kennedystraße (bis zur Weissensteinerstraße). Ebenfalls für die Zeit des Vorbeifahrens wird der Gehsteig in der Kennedystraße auf der Höhe des Hotels Ideal für die Fußgänger gesperrt. Wie die Gemeinde Leifers bekannt gab, wird der gesamte Verkehr über die Galizien-, Hofer-, Marconi- und Diaz-Straße umgeleitet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330953_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine weitere Sperre wird dagegen am Samstagabend zwischen 18 und 20 Uhr eingerichtet: Weil die Veranstalter einen Umzug mit allen Teilnehmern planen, wird die Kennedystraße zwischen dem „Großhaus“ und der Kreuzung mit der Weissensteinerstraße für den Verkehr gesperrt. „Um die gesperrten Straßen im Notfall trotzdem benutzen zu können, müssen sich Anrainer an die Freiwilligen entlang der Radstrecke wenden“, erklärt Mobilitätsstadtrat Paolo Zenorini gegenüber den „Dolomiten“.<h3>\r\n„Bitte die Bürger um Geduld“<\/h3>Wegen der Radrennen gilt außerdem ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung für mehrere Parkplätze auf dem Gemeindegebiet. Betroffen sind folgende Parkplätze: Weissensteinerstraße (deutscher Kindergarten), Dantestraße, Falcone-und-Borsellino-Platz, Cairolistraße, N.-Sauro-Straße (Kindergarten), Friedhof, Zone Galizien, sowie die Parkplätze entlang der Lichtenstein-, Kennedy-, Nobel-,Meucci- und Franklinstraße.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330956_image" \/><\/div>\r\n„Ich bitte alle von den Einschränkungen betroffenen Bürgerinnen und Bürger um ein wenig Geduld“, betont Zenorini. Das Event sei eine einzigartige Chance für die Stadt, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren.<h3>\r\nMehr als 150 Freiwillige am Wochenende im Einsatz<\/h3>Insgesamt werden an den beiden Tagen sechs Rennen ausgetragen – drei am Samstag von den Mädchen (9, 10.30 und 15 Uhr) und drei am Sonntag von den Buben zu den selben Zeiten. Insgesamt sind am Wochenende 760 Athletinnen und Athleten im Einsatz, davon 16 aus Südtirol. Gemeinsam mit Angehörigen, Betreuern und Trainern rechnet die Gemeinde mit bis zu 4.000 Besuchern.<BR \/><BR \/>Um ein derart großes Event zu stemmen, sind viele fleißige Hände gefragt. Insgesamt sind laut Polisportiva Libertas Leifers mehr als 150 Freiwillige im Einsatz, 77 davon entlang der Strecke. „Viele Vereine in Leifers haben ihre Hilfe angeboten. Das ist ein starkes Zeichen der Gemeinschaft, dafür möchte ich ihnen von Herzen danken“, betont Zenorini.