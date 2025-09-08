<BR \/>Gegen 14.30 ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Leifers der Brandalarm ein: Im Garten eines Kondominiums stand ein Gartenhaus in Flammen. Brandursache war ersten Informationen zufolge eine Fritteuse, die sich wohl durch überhitztes Fett selbst entzündet hatte.<BR \/><BR \/>Anstatt allerdings den Gashahn der Fritteuse zuzudrehen bzw. das Feuer zu ersticken, soll die Bewohnerin versucht haben, das brennende Küchengerät mit Wasser zu löschen. Die Folge: eine Fettexplosion. <BR \/><BR \/><i>Sehen Sie im Video: Das passiert, wenn man versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="5WQEu6We"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Daraufhin ging das Feuer auf das ganze Gartenhaus über.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209507_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Leifers eilte rasch vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Die restlichen Bewohner des Kondominiums wurden vorsorglich evakuiert, die Flammen gingen jedoch nicht auf das Wohnhaus über. <BR \/><BR \/>Auch Carabinieri und Rotes Kreuz waren vor Ort, um die unter Schock stehende Bewohnerin zu beruhigen. Sie kam mit einem Schrecken davon, verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die beste Möglichkeit einen Fettbrand zu löschen ist – unter Beachtung des Eigenschutzes – das Auflegen eines Deckels, damit der brennbare Stoff vom Sauerstoff getrennt wird und somit erstickt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>