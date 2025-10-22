In Leifers haben die Carabinieri einen 22-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der junge Mann saß hinter dem Steuer eines Autos des Typs „Fiat 500“, als ihn die Einsatzkräfte anhielten und kontrollierten. <BR \/><BR \/>Da der Mann sichtlich nervös wirkte, durchsuchten die Beamten das Fahrzeug. Dabei stellten sie rund 12 Gramm Kokain, bereits in verkaufsfertige Portionen verpackt, sowie 510 Euro Bargeld sicher, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Der 22-Jährige wurde auf die Kaserne gebracht und angezeigt.