Auslöser der Ermittlungen war die Anzeige eines Bürgers aus dem Passeiertal, der bei den Carabinieri den Diebstahl des Rucksacks seines minderjährigen Sohnes meldete. Der Diebstahl hatte sich am selben Tag in Meran ereignet. In dem Rucksack befand sich ein Laptop, der mittels Ortungsdienste im Gemeindegebiet von Leifers lokalisiert werden konnte.<BR \/><BR \/>Da der Standort zu einer polizeibekannten Adresse führte, ordneten die Carabinieri eine Hausdurchsuchung an. Dabei wurde der als gestohlen gemeldete Laptop in einem Schlafzimmer aufgefunden.<BR \/>Im Zuge der Maßnahmen stellten die Beamten einen weiteren Laptop sicher, der einer 52-jährigen Frau aus Marling gehörte. Diese hatte den Diebstahl zeitgleich bei den Carabinieri von Meran angezeigt.<BR \/><BR \/>Beide Geräte wurden beschlagnahmt, um sie den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Ein 22-jähriger Mann aus Leifers wurde wegen des Verdachts der Hehlerei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>In der Nähe der Wohnung wurde zudem ein 28-jähriger Mann aus Pfatten kontrolliert, gegen den ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet von Leifers bestand. Wegen dieses Verstoßes wurde er der Justizbehörde gemeldet. Eine Beteiligung an den Diebstählen konnte ihm nicht nachgewiesen werden.