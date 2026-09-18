Um 15 Uhr alarmierte ein Notruf die Einsatzkräfte. Vor dem Umfahrungstunnel in Leifers war ein Kleinkraftradfahrer verletzt worden. Der Scooter war bei der Einfahrt nach Leifers mit einer Asphaltierungsmaschine kollidiert. <BR \/><BR \/>Der Scooterfahrer zog sich mittelschwere Verletzungen und Brüche zu und wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus Bozen gebracht <BR \/><BR \/>Nachdem die Straße kurzzeitig gesperrt worden war und sich ein Stau gebildet hatte, konnten die Rettungskräfte die Aufräumarbeiten beenden und die Straße wieder für den Verkehr freigeben.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen der Notarzt, das Rote Kreuz, die Carabinieri und die Freiwillige Feuerwehr Leifers.