Der Vorfall ereignete sich am Mittag des 11. September in der Leiferer Kennedy-Straße. Als der Besitzer eines Wagens gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bot sich ihm das Bild der Verwüstung: Die hintere linke Scheibe war eingeschlagen, das Innere des Autos komplett durchwühlt worden. Beute machten die Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht; es wurden keine Gegenstände entwendet.<BR \/><BR \/>Den entscheidenden Hinweis lieferte die Technik: Eine im betroffenen Fahrzeug installierte Dashcam hatte das Geschehen aufgezeichnet. Die Auswertung des Videomaterials ermöglichte es, die Bewegungen eines verdächtigen, vorbeifahrenden Autos zu rekonstruieren und nachzuweisen, dass die drei Personen offenbar unmittelbar am Tatort gewesen sein mussten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367250_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch die Aufnahmen und anschließende kriminalpolizeiliche Überprüfungen gelang es den Beamten der Dienststelle Leifers, den mutmaßlichen Tätern bereits wenige Wochen nach der Tat ein Gesicht zu geben. Nach Erkenntnissen der Ermittler gingen die Beteiligten arbeitsteilig vor und übernahmen bei der Tatausführung unterschiedliche Rollen.<BR \/><BR \/>Die gesammelten Beweismittel reichen laut den Carabinieri aus, um das Trio mit der Sachbeschädigung und dem unbefugten Eindringen in den Wagen in Verbindung zu bringen. Die drei Beschuldigten wurden nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß wegen des Verdachts auf versuchten Diebstahl und Sachbeschädigung in Mittäterschaft angezeigt. Der Fall liegt nun zur Prüfung bei der Justiz.