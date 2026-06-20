<BR \/><BR \/>Es war vier Uhr morgens am vergangenen Sonntag, als eine Streife der Carabinieri auf einen E-Roller-Fahrer aufmerksam wurde, der in der Leiferer Kennedystraße laut Pressemitteilung gefährliche Manöver durchführte, mit denen er für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dargestellt habe. <BR \/><BR \/>Die Beamten hielten den Mann an und identifizierten ihn. Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen, in Auer wohnhaften Rumänen, der bereits aktenkundig sei, heißt es in der Mitteilung der Behörden. <BR \/><BR \/>Wegen verschiedenen Hinweise auf Alkoholkonsum, die die Carabinieri beim Verdächtigen wahrnahmen, unterzogen sie ihn einem Alkoholtest. <BR \/><BR \/>Ein erster Test ergab 2,38 Promille, beim zweiten Versuch sank der Wert nur um etwa 0,14 Promille. Das entspricht mehr als vier Mal den maximal zugelassenen Wert im Straßenverkehr. <BR \/><BR \/>Die Beamten stellten außerdem eine Reihe von Mängel am E-Roller fest, der 30-Jährige sei auch ohne Helm unterwegs gewesen – er wurde wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.